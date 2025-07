Motorista foge após atropelar e matar idosa na zona leste de São Paulo

Um motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar e provocar a morte de uma idosa na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo. Maria Ferreira da Silva, de 71 anos, estava se dirigindo para o trabalho no momento do acidente. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. O condutor chegou a parar um pouco à frente, mas logo deixou o local.



