Bandido invade condomínio no Morumbi e assalta mercadinho Criminoso acessou o local escalando muros altos e atravessando cercas elétricas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h01 )

No bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, um homem invadiu um condomínio de alto padrão e furtou produtos de um mercadinho interno. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, mostrando o ladrão recolhendo cerveja, salgadinhos, ração para gatos e fios de energia.

O invasor acessou o local escalando muros altos e atravessando cercas elétricas. Durante a tentativa de fuga, ele foi confrontado por um segurança e confessou estar passando por dificuldades financeiras antes de conseguir escapar, deixando parte dos produtos para trás.

Este foi o segundo incidente em quatro dias, conforme relatado pelo síndico do prédio. Em resposta aos furtos, a administração planeja aumentar a altura do muro para reforçar a segurança, apesar do custo elevado.

Os moradores expressaram preocupação com a presença do ladrão devido à proximidade das áreas de lazer frequentadas por crianças.

