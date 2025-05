Bandidos roubam carros de luxo em lava-rápido na zona sul de São Paulo Roubo audacioso ocorreu a poucos metros de batalhão policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos agem rapidamente e roubam três carros de lava-rápido na zona sul de São Paulo

Três criminosos realizaram um ousado roubo a mão armada em um lava-rápido na zona sul de São Paulo, a apenas 400 metros de um batalhão da Polícia Militar.

A ação durou menos de oito minutos e ocorreu em plena luz do dia. Os ladrões renderam os funcionários e priorizaram os carros de luxo no local.

Um dos bandidos teve dificuldades ao tentar fugir com um dos veículos, colidindo com outros carros no estacionamento.

Assista em vídeo - Bandidos agem rapidamente e roubam três carros de lava-rápido na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!