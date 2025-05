Policial se envolve em discussão de trânsito em São Paulo e acaba ferida pela própria arma

Uma discussão entre duas mulheres na rua Aimberê, em Perdizes, zona oeste de São Paulo , resultou em um disparo acidental. Uma das envolvidas é policial civil e se feriu ao manusear sua arma. Ela estava com seus filhos adultos no veículo. A outra motorista não registrou boletim de ocorrência, e há suspeitas de intimidação. A Polícia Militar informou que a corregedoria deve investigar o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!