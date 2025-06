Bandidos tentam invadir condomínio no bairro do Paraíso, em São Paulo Zelador alerta moradores e ação criminosa é frustrada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h26 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h26 ) twitter

Criminosos tentam arrombar portão para invadir condomínio em São Paulo

Quatro criminosos tentaram invadir um condomínio na região do Paraíso, zona sul de São Paulo. Durante a madrugada, câmeras de segurança capturaram a tentativa de arrombamento do portão da garagem, resultando em danos a uma das travas de ferro.

Os indivíduos foram surpreendidos pelo zelador do prédio, que acordou com o barulho e gritou, fazendo com que desistissem e fugissem do local. Apesar de não terem conseguido entrar no condomínio, o incidente gerou preocupação entre os moradores, que já adotam medidas cautelosas ao sair de casa devido à insegurança na área.

A audácia dos criminosos deixou os moradores apreensivos quanto à segurança no bairro. Muitos já evitam usar celulares visivelmente na rua e preferem serviços de transporte que minimizam a exposição. A situação reforçou pedidos por policiamento mais efetivo na região.

Assista em vídeo - Criminosos tentam arrombar portão para invadir condomínio em São Paulo

