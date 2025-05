Bebê é deixado em ponto de drogas no Paraná como garantia por dívida da mãe Criança foi resgatada pelo tio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h18 ) twitter

Mulher deixa filho de um ano em boca de fumo no interior do Paraná

Em Sarandi, no Paraná, um bebê de um ano e dois meses foi deixado em um ponto de venda de drogas por sua mãe devido a uma dívida de R$ 150 com traficantes. O menino, o mais novo de quatro irmãos, foi retirado do local por um tio que soube da situação.

Há suspeitas de que a criança tenha sido usada como garantia da dívida ou que o traficante a tenha mantido retida.

A criança apresentava marcas que podem indicar agressão. “O caso está na justiça”, afirmou uma fonte próxima ao caso. O Conselho Tutelar de Sarandi adotou medidas para proteger o menino. A mãe, supostamente usuária de drogas, ainda não foi encontrada.

