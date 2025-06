Brasileira finge ser astronauta e é desmentida pela NASA NASA afirma que Laysa Peixoto só participou de um workshop estudantil Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 13h05 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h05 ) twitter

Brasileira anuncia viagem ao espaço e é desmentida pela Nasa

A brasileira Laysa Peixoto, de Contagem, Minas Gerais, afirmou nas redes sociais que seria a primeira mulher do país a viajar ao espaço em uma missão privada em 2029. No entanto, a NASA negou qualquer vínculo com a jovem de 22 anos. A agência esclareceu que Laysa apenas participou de um workshop para estudantes e não é funcionária ou candidata a astronauta.

Em nota enviada à imprensa, Laysa negou ter afirmado ser astronauta da NASA. Ela ganhou notoriedade em 2021 ao descobrir um asteroide enquanto participava de um projeto liderado pela agência espacial. Na época, era estudante de física na Universidade Federal de Minas Gerais, mas abandonou o curso para se mudar para os Estados Unidos.

A empresa Titan Space, mencionada como responsável pelo voo espacial planejado para 2029, ainda não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre um possível convite feito à brasileira.

Assista ao vídeo - Brasileira anuncia viagem ao espaço e é desmentida pela Nasa

