Perseguição em alta velocidade termina com homem preso na leste de SP

Uma perseguição de alta velocidade terminou com a prisão de um suspeito na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar percebeu um veículo vermelho com o vidro traseiro quebrado e tentou abordá-lo. O motorista, entretanto, não obedeceu e iniciou uma fuga arriscada pelas ruas, chegando a cruzar uma outra viatura. Em certo momento, o suspeito pensou que que o pneu do carro estivesse furado e se rendeu, levantando as mãos para mostrar que estava desarmado. O homem foi então detido e encaminhado para a delegacia da Vila Ema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!