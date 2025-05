Buscas por Amanda Mota continuam no Rio Tietê Corpo de Bombeiros e familiares retomam operações na barragem de Santana de Parnaíba Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 09h18 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Amanda: Bombeiros retomam buscas no rio Tietê por corpo de mulher morta pelo ex

As operações para localizar Amanda Mota, que teria sido lançada no Rio Tietê, seguem na barragem de Santana de Parnaíba, São Paulo. A ação, que já está no quinto dia, envolve o Corpo de Bombeiros e os familiares da vítima, que utilizam drones para auxiliar na busca.

Os bombeiros já realizaram buscas em Barueri e Carapicuíba, mas enfrentam dificuldades devido à cor escura da água e à extensão do rio. A estratégia atual é focar em áreas específicas para encontrar indícios sem arriscar a segurança das equipes. A correnteza e a vastidão do rio são fatores que exigem uma abordagem cautelosa.

Além disso, o uso de tecnologia como drones é uma das apostas para tentar localizar pistas sem expor os bombeiros a riscos na água.

Assista em vídeo - Caso Amanda: Bombeiros retomam buscas no rio Tietê por corpo de mulher morta pelo ex

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!