Após tentar furar fila do banheiro, empresário provoca caos em restaurante e atropela mulher

Um empresário em Cuiabá (MT) conhecido por um histórico de acidentes e agressões se envolveu em uma confusão em um restaurante de luxo ao tentar furar a fila do banheiro. Após uma troca de socos com clientes, ele destruiu o deck ao sair com seu carro e atropelou uma mulher, que foi atingida de propósito. O homem abandonou o carro nas proximidades e desapareceu. Sua mãe alegou que ele agiu em legítima defesa após o carro ser alvejado por tiros. O caso está sob investigação.



