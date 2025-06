Câmeras registram ações do padrasto antes e após morte da menina Larissa Manuela Diego Sanches confessou assassinato da criança em Barueri (SP) Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h05 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h05 ) twitter

Caso Larissa Manuela: câmeras mostram que padrasto demorou quatro minutos para matar menina

Imagens de câmeras de segurança capturaram Diego Antônio Sanches antes e depois do assassinato de Larissa Manuela em Barueri, São Paulo. O padrasto foi visto saindo da casa da vítima sem pressa, mas retornou apressado após esquecer seu celular na cena do crime.

A polícia utilizou essas imagens para reconstruir os movimentos de Diego. Ele foi flagrado entrando na viela que leva à casa da vítima e, minutos depois, saindo com calma.

Pouco depois, as câmeras o registraram voltando apressado. Durante a investigação, foi constatado que ele descartou um objeto em uma lixeira, que a polícia acredita ser a faca usada no crime.

Diego confessou o assassinato durante o interrogatório, alegando que a motivação foi uma ofensa que não aceitou ouvir.

Ele admitiu ter agredido Larissa e a esfaqueado. Após o crime, retornou para buscar o celular que havia esquecido, mas o aparelho tinha caído em uma poça de sangue. A perícia confirmou a presença de sangue da vítima no telefone.

A Justiça decretou a prisão temporária de Diego, que foi transferido para a cadeia pública. O pai de Larissa, Cícero Regivan, sempre desconfiou do padrasto, apontando que ele era a única pessoa com acesso à casa no momento do crime. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso.

