Campos do Jordão (SP) amanhece com geada nesta quarta-feira (25)

A cidade de Campos do Jordão, em São Paulo , enfrentou uma madrugada gelada com temperaturas mínimas de 1ºC. A fina camada de gelo que cobriu a vegetação e veículos trouxe a impressão de neve. A Defesa Civil emitiu um alerta devido à acentuada queda das temperaturas, e a máxima do dia não deve ultrapassar 18ºC. A cidade, popular entre turistas, continua atraindo visitantes que aproveitam para desfilar com seus casacos elegantes. A região se prepara para possíveis temperaturas negativas nos próximos dias.



