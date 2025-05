Caminhão é flagrado transportando casa de madeira em Pato Branco (PR) Morador registra cena inusitada no Paraná Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h09 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhão é flagrado transportando casa no interior do Paraná

Um caminhoneiro foi flagrado em Pato Branco, Paraná, transportando uma casa de madeira na carroceria de seu caminhão. A cena inusitada foi registrada por um morador local, que compartilhou o momento nas redes sociais.

O transporte peculiar chamou a atenção dos moradores devido à casa inteira ser levada sobre o caminhão. Apesar do fascínio gerado pelo episódio, a identidade do caminhoneiro e do dono da casa ainda não foi revelada.

Assista em vídeo - Caminhão é flagrado transportando casa no interior do Paraná

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!