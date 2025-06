Caminhão pega fogo e uma pessoa morre após acidente no Rodoanel, em São Paulo Dois acidentes no Rodoanel causam interdições e congestionamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h55 ) twitter

Caminhão pega fogo e uma pessoa morre após acidente no Rodoanel, em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira, dois acidentes graves ocorreram no Rodoanel Mario Covas, em São Paulo. O primeiro acidente envolveu uma colisão traseira entre duas carretas no quilômetro 34,800, na altura entre Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Uma das carretas pegou fogo após a batida, resultando na morte do motorista. O acidente causou interdições nas faixas para a remoção da carga de madeira espalhada pela pista. A polícia já concluiu os procedimentos periciais no local.

Um segundo acidente aconteceu no quilômetro 44, no sentido contrário, onde um caminhão tombou, bloqueando faixas e provocando um extenso congestionamento.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves. As imagens capturadas pela equipe da RECORD mostraram a extensão do congestionamento nas duas direções da via.

