Canil clandestino em Carapicuíba é fechado após denúncia

Dono de canil clandestino em Carapicuíba (SP) é preso e nega maus-tratos

A Polícia Civil fechou um canil clandestino em Carapicuíba após denúncia de maus-tratos. Cães da raça pastor de Shetland eram mantidos em condições precárias, com medicamentos vencidos e seringas usadas no local. Um cemitério clandestino com ossadas de cães também foi encontrado.

Roberto Teixeira, dono do canil, foi preso em flagrante, mas negou as acusações de maus-tratos, alegando que os animais estavam bem cuidados. A vigilância sanitária aplicou multas por uso de medicamentos vencidos e descarte inadequado.

A denúncia partiu de um adestrador que visitou o imóvel e encontrou a situação de abandono. Durante a ação policial, foi constatada a prática irregular de medicina veterinária por Teixeira.

Os cães resgatados foram levados ao Instituto Caramelo para receber cuidados veterinários antes de serem colocados para adoção. A situação ressalta a importância da adoção responsável para combater práticas ilegais na criação e venda de animais.

