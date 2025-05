Cantor Matheus tem celular roubado a caminho de evento em São Paulo O artista foi assaltado na Marginal Pinheiros antes de comemorar 15 anos de carreira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor Matheus, da dupla com Kauan, tem celular roubado a caminho de celebração em São Paulo

O cantor Matheus, da dupla com Kauan, teve seu celular roubado enquanto se dirigia para um evento em celebração aos 15 anos de carreira na Marginal Pinheiros, São Paulo. Criminosos aproveitaram uma abertura no vidro do carro para realizar o roubo enquanto Mateus revisava o roteiro do evento.

Após o incidente, a dupla confirmou o ocorrido nas redes sociais. Durante uma coletiva de imprensa, Matheus recebeu um novo aparelho telefônico como presente. A polícia está investigando o caso e procura por cinco suspeitos nas proximidades do local onde ocorreu o roubo.

Assista em vídeo - Cantor Matheus, da dupla com Kauan, tem celular roubado a caminho de celebração em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!