Ciclone extratropical causa destruição no Rio Grande do Sul com ventos de até 100 km/h Mais de 150 casas destelhadas e interrupções de energia em diversas regiões Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h17 )

Ciclone extratropical atinge o Sul do Brasil e deixa estragos

Um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, causando danos significativos. Ventos superiores a 100 km/h destelharam mais de 150 casas e provocaram quedas de árvores em pelo menos 24 municípios. A interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou mais de 400 mil clientes, com cerca de 140 mil ainda sem eletricidade. A Defesa Civil está monitorando as áreas mais afetadas.

Em Atlântida, no litoral norte do estado, parte de uma plataforma foi destruída por ondas que ultrapassam os três metros. A Marinha emitiu um alerta devido às condições adversas no mar. Porto Alegre registrou mínimas de seis graus devido à onda de frio que acompanhou o ciclone. Outros estados também enfrentam queda nas temperaturas e risco de geada na Serra Gaúcha, Paraná e Santa Catarina.

Ciclone extratropical atinge o Sul do Brasil e deixa estragos

