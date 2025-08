Começa julgamento do policial acusado pelo assassinato de Leandro Lo Audiência no fórum da Barra Funda traz novas testemunhas e poderá definir o destino do acusado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h19 ) twitter

A audiência de instrução do processo contra o policial acusado de matar o lutador Leandro Lo ocorre nesta terça no fórum da Barra Funda, em São Paulo. O juiz ouvirá novas testemunhas e evidências, que podem influenciar no desfecho do caso.

O tenente, preso desde agosto de 2022 no presídio Romão Gomes, aguarda a decisão na justiça comum após sua demissão da Polícia Militar, decorrente do registro do caso como homicídio doloso.

