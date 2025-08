Moradores de Santos (SP) enfrentam ataques de gaviões em áreas urbanas

Moradores em Santos (SP) têm relatado ataques de gaviões. As aves estão localizadas nas copas das árvores e sobrevoam áreas urbanas. Lucimara, uma gerente comercial, foi atingida por um gavião enquanto caminhava e ficou assustada. Especialistas afirmam que a presença dos gaviões na cidade, há cerca de 20 anos, é resultado da disponibilidade de pombos e do desmatamento.



