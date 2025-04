Comerciante é executada após denunciar esquema de extorsão no Brás Polícia investiga assassinato de Edneide Rodrigues em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h53 ) twitter

Comerciante é executada após denunciar esquema de extorsão no Brás, em São Paulo

Edneide Aparecida Rodrigues de Oliveira, de 57 anos, foi assassinada na zona leste de São Paulo enquanto se dirigia a um carro de aplicativo. Ela havia denunciado um esquema de extorsão no Brás e estava sob ameaça constante.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem armado se aproximou dela e disparou contra sua cabeça. O motorista do aplicativo fugiu assustado, enquanto o criminoso deixou o local sem esconder o rosto. Edneide foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso trouxe à tona falhas no sistema de proteção a testemunhas, pois Edneide era uma testemunha protegida cujo nome foi revelado durante um depoimento judicial. A polícia está investigando as imagens das câmeras para identificar o suspeito e sua conexão com a denúncia. Até agora, ninguém foi preso.

Assista em vídeo - Comerciante é executada após denunciar esquema de extorsão no Brás, em São Paulo

