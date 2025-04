Polícia realiza megaoperação contra o tráfico de drogas em São Paulo

A Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), está conduzindo uma grande operação no Jardim Branca Flor, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo . Policiais fortemente armados cercaram a comunidade, utilizando drones para monitorar a movimentação de suspeitos. A operação visa cumprir mandados de busca, apreensão e prisão de traficantes. Já foram realizadas prisões e apreensões de materiais relacionados ao tráfico. Taboão da Serra também é uma área foco da operação.



