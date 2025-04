Conflito entre síndica e moradores gera tumulto em condomínio de Osasco Moradores buscam destituição após série de incidentes com a administração Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h01 ) twitter

Síndica é acusada de agressões, ofensas e abuso de poder em condomínio de Osasco (SP)

Um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, está no centro de uma série de conflitos envolvendo a síndica e os moradores. Acusações de abuso de poder e agressões físicas têm marcado a convivência no local.

Um incidente específico envolveu um jovem de 22 anos, morador do condomínio, que furtou um item do mercadinho interno. Apesar do ressarcimento pela família, a síndica proibiu sua entrada no prédio, gerando revolta.

A situação escalou para uma agressão física entre a síndica e a esposa de um morador, resultando em um boletim de ocorrência.

Além disso, outras questões como a troca abrupta da empresa de portaria e uma assembleia online sem transparência sobre custos adicionais alimentaram as tensões.

‌



Os moradores estão se organizando para destituir a síndica enquanto investigações policiais estão em andamento. A síndica defende suas ações como baseadas no regulamento interno do condomínio.

Assista em vídeo - Síndica é acusada de agressões, ofensas e abuso de poder em condomínio de Osasco (SP)

