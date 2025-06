Confronto entre torcedores termina em agressão com pá em São Paulo Discussão entre palmeirenses e corintianos resulta em feridos e detenções Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h32 ) twitter

Corintiano é agredido com pá por palmeirense na zona norte de SP

Uma discussão entre vizinhos na zona norte de São Paulo após um jogo do Palmeiras resultou em violência. Marco Aurélio, torcedor do Corinthians, foi atacado por dois irmãos com uma pá durante a briga. Bruno Moreira dos Santos tentou intervir e foi baleado. Os agressores foram presos por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma. A Polícia Civil investiga o caso.

A altercação começou após provocações relacionadas ao futebol, conforme testemunhas relataram. Marco Aurélio, conhecido por provocar vizinhos palmeirenses, ficou gravemente ferido. Bruno também foi vítima ao tentar separar a confusão.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do confronto e as motivações dos envolvidos. A comunidade local não quis comentar o incidente enquanto mais informações são coletadas para esclarecer o caso.

Assista ao vídeo - Corintiano é agredido com pá por palmeirense na zona norte de SP

