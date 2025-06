Corpo de homem sequestrado por casal é encontrado em represa Vítima foi raptada por amigos devido a uma dívida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo de homem sequestrado por casal é encontrado em represa

O corpo de Caíque Simões foi encontrado em uma represa em Ribeirão Pires, amarrado e amordaçado. Ele estava desaparecido há quatro dias após ser raptado na porta de um hotel em Mauá. A polícia investiga o envolvimento do casal Renato do Nascimento e Shirley Garcia no crime devido a uma suposta dívida relacionada a uma motocicleta. Shirley foi presa e, posteriormente, liberada. Renato permanece foragido como principal suspeito do assassinato. Uma câmera registrou o momento em que Caíque foi visto pela última vez, discutindo com um homem que segurava uma barra de ferro. Após o rapto, Shirley alegou que Caíque teria pulado do carro, mas imagens de câmeras desmentiram essa versão.

Assista ao vídeo - Corpo de homem sequestrado por casal é encontrado em represa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!