Criminosos disfarçados de entregadores assaltam pedestres no Itaim Bibi Bandido exige senhas de celulares em bairro nobre de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h20 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h20 )

Pedestres e motoristas são atacados no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

No bairro nobre do Itaim Bibi, em São Paulo, um criminoso disfarçado de entregador abordou dois pedestres em uma rua movimentada.

Utilizando uma mochila típica de entregadores, ele ameaçou as vítimas com o que parecia ser uma arma, exigindo seus pertences e senhas dos celulares antes de fugir. Testemunhas assustadas buscaram refúgio em estabelecimentos próximos enquanto a ação acontecia.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente, mas não conseguiu localizar o suspeito. As investigações prosseguem com análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos na tentativa de identificar o criminoso e possíveis conexões com outros delitos na região. Moradores expressam crescente preocupação com a segurança local devido ao aumento dos crimes.

A estratégia do criminoso, se passando por entregador, complica a identificação pelos policiais devido ao grande número de motociclistas legítimos na área.

Sugestões para melhorar a segurança incluem identificação obrigatória nas mochilas e capacetes dos entregadores, inspiradas em medidas adotadas em cidades como Bogotá e Cali, na Colômbia.

