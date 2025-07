Menino desiste de ser motorista após ficar ferido em ataque a ônibus em São Paulo

Desde junho, São Paulo registra mais de 760 ônibus depredados em ataques possivelmente ligados a disputas entre empresas. Em um desses incidentes, um garoto de 10 anos foi atingido por estilhaços de vidro, causado por um ataque com bolinha de gude. "Fiquei completamente desesperada", disse a mãe ao ver o filho machucado. O menino, inicialmente apaixonado por ônibus, enfrenta trauma emocional e disse que abandonou o sonho de ser motorista. Oito pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos; as investigações continuam pela Secretaria de Segurança Pública.



