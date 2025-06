Criminosos disfarçados furtam caminhão em Contagem usando uniformes Testemunha pensou que ladrões eram funcionários devido aos uniformes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 10h52 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h52 ) twitter

Bandidos usam uniformes para despistar e furtam mercadorias de caminhão em Contagem (MG)

Três indivíduos disfarçados com uniformes furtaram quinze mercadorias de um caminhão estacionado em Contagem, Minas Gerais. A ação ocorreu enquanto uma mulher deixava um imóvel próximo e não desconfiou dos criminosos devido à aparência deles, que sugeria serem funcionários da empresa de transporte.

Os criminosos arrombaram a porta do caminhão, retiraram os produtos e os transferiram para um carro antes de fugir.

A vítima estava no local para uma entrega e inicialmente não suspeitou dos indivíduos, acreditando que estavam em horário de almoço. Ao retornar, percebeu que a porta do veículo estava aberta e que as mercadorias haviam sido levadas.

Apesar de possuir seguro, a mulher decidiu denunciar o crime para prevenir futuros incidentes semelhantes. Ela expressou o desejo de que os responsáveis sejam identificados e punidos, destacando a importância das imagens capturadas para a investigação policial.

