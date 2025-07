Criminosos invadem apartamento no Morumbi e são presos pela polícia Dupla é capturada após tentativa de furto em condomínio de luxo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadem apartamento em condomínio no Morumbi, bairro nobre de SP

Dois criminosos foram presos após invadirem um apartamento em um condomínio no bairro do Morumbi, em São Paulo. A moradora estava ausente quando foi avisada pela síndica sobre a invasão. A polícia foi acionada pelos funcionários do prédio e capturou os suspeitos enquanto tentavam fugir pulando muros vizinhos.

Os assaltantes tinham como alvo o apartamento de uma idosa, de onde pretendiam levar joias e eletrônicos. Após a rápida ação policial, os itens foram recuperados. As autoridades ainda investigam como os invasores conseguiram acessar o condomínio.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem apartamento em condomínio no Morumbi, bairro nobre de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!