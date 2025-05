Defesa de Maicol Santos contesta acusação no caso Vitória Advogados pedem anulação de confissão e justiça gratuita para o acusado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h14 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h14 ) twitter

Caso Vitória: advogados de Maicol pedem que confissão seja anulada

Os advogados de Maicol Santos, suspeito pelo assassinato de Vitória Regina de Sousa em Cajamar (SP), apresentaram um documento de defesa contestando as acusações do Ministério Público. O documento, com 27 páginas, solicita a anulação da confissão de Maicol, alegando que foi feita sob coação.

A defesa também requer que ele não pague multa ao Estado se condenado e busca acesso às gravações do depoimento para questionar a validade das provas apresentadas pela Polícia Civil.

O juiz responsável pelo caso analisará esses pedidos antes de decidir se Maicol será submetido a júri popular. A decisão sobre a audiência de custódia ainda está pendente.

Assista em vídeo - Caso Vitória: advogados de Maicol pedem que confissão seja anulada

