Acidente com quatro veículos bloqueia faixas e complica trânsito na rodovia Ayrton Senna, em SP

Um acidente no quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, na altura do bairro Ermelino Matarazzo, causou transtornos no trânsito na manhã desta terça-feira (20). Um caminhão tombou e colidiu com dois carros e uma moto. O acidente bloqueou três faixas no sentido interior e provocou um congestionamento de seis quilômetros. Viaturas da Polícia Militar e ambulâncias foram ao local para socorrer os feridos..



