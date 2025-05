Delegado reage a assalto e mata suspeito na zona oeste de São Paulo Polícia busca o outro criminoso que conseguiu escapar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h56 ) twitter

Delegado reage a assalto e mata suspeito na zona oeste de São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira (16), um delegado foi alvo de uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Dois ladrões em uma motocicleta abordaram seu carro sem saber sua identidade. O delegado reagiu à abordagem atirando, resultando na morte imediata de um dos criminosos. O capacete do assaltante ficou caído no asfalto ao lado do corpo. O outro ladrão fugiu pela avenida.

A Polícia Militar isolou a área para a perícia, enquanto o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. As autoridades estão em busca do comparsa que conseguiu escapar, utilizando as características fornecidas pelo delegado sobre o suspeito.

Assista em vídeo - Delegado reage a assalto e mata suspeito na zona oeste de São Paulo

