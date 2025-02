Casal denuncia que vizinha facilitou entrada de ladrões em condomínio de SP

Um casal teve o apartamento invadido por uma quadrilha em São Paulo. A investigação apontou que uma vizinha, Natalie de Mello Nunes, facilitou a entrada dos criminosos. Câmeras registraram um trio entrando e saindo do prédio com mochilas e malas com eletrônicos e joias. O furto ocorreu na virada do ano enquanto os moradores viajavam. Natalie alegou ter sido coagida por um conhecido que pretendia furtar apartamentos. Ela e outros suspeitos estão sob investigação policial.