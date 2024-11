Casal dono de imobiliária é acusado de não entregar apartamentos em São Paulo

Um casal é suspeito de aplicar golpes em mais de 40 famílias na cidade de São Paulo. As vítimas relatam perdas que somam valores significativos. O casal é apontado como proprietário de uma imobiliária e apresentava ofertas atrativas para venda de imóveis. Os anúncios destacavam condições vantajosas como financiamento direto com construtoras e preços abaixo do mercado. Diversos apartamentos foram oferecidos nas redes sociais por menos de R$ 200 mil r. No entanto, as promessas não se concretizaram. Uma das vítimas mencionou ter pago um valor correspondente a 30% do total do imóvel localizado na Mooca, zona leste da capital. A previsão para entrega das chaves era julho de 2023, mas até o momento não houve retorno. Clientes eram instruídos a pagar antecipadamente diretamente à imobiliária sob a alegação que bancos renomados entrariam em contato posteriormente para finalizar o financiamento dos imóveis adquiridos. Várias pessoas relataram ter sido atraídas pela organização aparente da empresa durante reuniões no escritório. . Nas redes sociais, Tatuiana Paz de Oliveira e Adriano Paz de Oliveira promoviam cursos sobre vendas no setor imobiliário enquanto enfrentavam reclamações crescentes por parte dos clientes lesados.