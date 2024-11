Prefeitura de São Paulo retira lixo da casa de acumulador após reportagem do Balanço Geral Manhã

Após denúncias do Balanço Geral Manhã obre um homem que acumulava lixo em sua casa na zona sul de São Paulo, a prefeitura iniciou a retirada do material. O morador negou responsabilidade pelo acúmulo e afirmou que o lixo era trazido por amigos. A ação resultou na coleta de aproximadamente cinco toneladas de resíduos. O morador foi levado para internação psiquiátrica e novas ações estão previstas para concluir a limpeza do local.