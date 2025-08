Desmanches clandestinos alimentam mercado ilegal de peças em SP Investigação da RECORD expõe comércio de peças sem registro no DETRAN Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Desmanches clandestinos no Jardim Pantanal são responsáveis por um mercado ilegal de peças automotivas em SP.

Veículos furtados são desmontados ao ar livre e vendidos sem registro no DETRAN.

Uma investigação da RECORD flagrou "cemitérios de veículos" e comprovou a compra de peças ilegais.

A prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública realizam ações, mas as medidas ainda são insuficientes para combater o problema.

Desmanches clandestinos alimentam comércio ilegal de peças na capital paulista

Na zona leste de São Paulo, especialmente no Jardim Pantanal, desmanches clandestinos têm alimentado um próspero mercado ilegal de peças automotivas. Veículos roubados ou furtados são desmontados ao ar livre, com peças frequentemente vendidas sem registro no sistema do DETRAN, evidenciando a falta de controle sobre esse comércio.

A investigação conduzida pela equipe da RECORD flagrou diversos pontos de desmanche onde carcaças de veículos se acumulam em locais remotos e de difícil acesso. Imagens capturadas por drones revelaram verdadeiros “cemitérios de veículos”, incluindo áreas próximas a rios onde crianças brincam entre as carcaças.

Durante a apuração, um repórter adquiriu uma peça sem nota fiscal por R$400, confirmando sua origem ilícita ao não estar cadastrada no sistema do DETRAN. A Secretaria de Segurança Pública informou que vistorias têm sido realizadas como parte da Operação Desmanche, mas o problema persiste.

