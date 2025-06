Dez crianças e uma monitora ficam feridas após van escolar bater em poste em São Paulo Dez crianças e uma monitora ficaram feridas; investigação em andamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h30 ) twitter

Dez crianças e uma monitora ficam feridas após van escolar bater em poste em São Paulo

Na Penha, zona leste de São Paulo, uma van escolar colidiu com um poste após o motorista perder o controle do veículo durante uma curva. Dez crianças e uma monitora ficaram feridas no acidente.

A monitora sofreu fraturas expostas na perna e no ombro, enquanto as crianças tiveram ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU socorreram as vítimas no local e as levaram para hospitais próximos.

Um teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo para consumo de álcool.

A Polícia Militar está investigando o acidente para determinar se houve falha mecânica no veículo e verificar se ele estava em conformidade com as normas de segurança para transporte escolar.

