Discussão em corrida por aplicativo resulta em morte na zona leste de São Paulo Motorista esfaqueia passageiro após desentendimento sobre local de desembarque Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h52 )

Na zona leste de São Paulo, um desentendimento em uma corrida por aplicativo resultou na morte de um homem de 27 anos. O incidente ocorreu quando o motorista, de 32 anos, não conseguiu localizar o ponto correto de desembarque, levando a uma discussão com o passageiro. Durante a briga, o motorista esfaqueou o passageiro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A única testemunha do ocorrido foi a namorada da vítima, que estava presente no carro. O motorista foi preso em flagrante e levado para o distrito policial da região. A polícia civil está conduzindo a investigação e já possui imagens do local para auxiliar no caso.

Assista em vídeo - SP: motorista de aplicativo mata passageiro após discussão sobre local de desembarque

