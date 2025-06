Empresário cai em emboscada e é sequestrado na zona oeste de São Paulo Vítima foi atraída por mulher que fingiu ser ex-funcionária e levada para cativeiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 13h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h00 ) twitter

Bandidos se passam por ex-funcionária, marcam encontram e sequestram empresário em São Paulo

Um empresário foi sequestrado na zona oeste de São Paulo após ser enganado por uma mulher que se passou por uma ex-funcionária. No local do encontro, três homens armados renderam a vítima e a transportaram para um barracão insalubre, onde foi amarrado a uma cadeira de rodas.

Uma testemunha do crime acionou a polícia, que rapidamente localizou o veículo utilizado no sequestro. Os agentes seguiram até o cativeiro informado pelos suspeitos e conseguiram libertar o empresário. Apesar do resgate bem-sucedido, os outros criminosos conseguiram escapar.

O empresário estava abalado emocionalmente, mas fisicamente ileso após o resgate. Ele expressou preocupação com possíveis transações financeiras que os sequestradores pudessem tentar realizar.

Assista ao vídeo - Bandidos se passam por ex-funcionária, marcam encontram e sequestram empresário em São Paulo

