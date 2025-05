Empresário provoca caos em restaurante de luxo em Cuiabá após tentar furar fila do banheiro Homem destrói deck com carro e atropela mulher intencionalmente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 09h20 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h20 ) twitter

Após tentar furar fila do banheiro, empresário provoca caos em restaurante e atropela mulher

Um empresário em Cuiabá (MT), conhecido por seu histórico de acidentes e agressões, causou um tumulto em um restaurante de luxo ao tentar furar a fila do banheiro. Após uma troca de socos com clientes, ele destruiu o deck do local com seu carro e atropelou uma mulher intencionalmente. O homem abandonou o carro nas proximidades e desapareceu.

Testemunhas relataram que o empresário jogou o carro deliberadamente contra as mesas do restaurante antes de dar marcha ré e atingir a mulher. No ano anterior, ele já havia sido preso por participar de um racha que resultou em um acidente grave. Além disso, há registros de violência doméstica contra uma ex-namorada.

A mãe do empresário alegou que ele agiu em legítima defesa após o carro ser alvejado por tiros. O caso está sob investigação pelas autoridades competentes.

Assista em vídeo - Após tentar furar fila do banheiro, empresário provoca caos em restaurante e atropela mulher

