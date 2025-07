Erro judicial leva motorista à prisão por pensão inexistente Michael ficou detido por 11 dias em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h33 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h33 ) twitter

Homem é preso por não pagar pensão alimentícia de filho que não é dele

Michael, motorista de aplicativo de 29 anos, foi preso em São Paulo por uma dívida de pensão alimentícia que não existia. Em 2021, ele descobriu que não era o pai biológico da criança para quem pagava pensão desde 2015. Apesar da Justiça ter suspendido a obrigatoriedade do pagamento, um mandado antigo ainda estava ativo, resultando na sua prisão por 11 dias.

A dúvida sobre a paternidade surgiu em 2021 e foi confirmada por exame de DNA. Michael então buscou a Justiça para anular o registro e suspender a pensão. No entanto, devido a um erro no sistema judiciário que não atualizou as informações corretamente, ele foi detido em julho deste ano.

