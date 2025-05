Estacionamento sob o Minhocão gera debate em São Paulo Projeto piloto visa segurança e combate ao descarte de lixo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h27 ) twitter

Bolsão de estacionamento embaixo do Minhocão causa polêmica em São Paulo

A prefeitura de São Paulo implementou um projeto piloto que transforma o espaço sob o elevado João Goulart, conhecido como Minhocão, em estacionamento gratuito. A medida busca aumentar a segurança e combater o descarte irregular de lixo na área. Contudo, a decisão gerou opiniões divergentes entre os moradores e especialistas.

O Minhocão, inaugurado na década de 70 para melhorar o fluxo de veículos no centro de São Paulo, é hoje um local marcado por problemas sociais, como o abandono e a presença de moradores de rua. A nova iniciativa da prefeitura foi recebida de maneira mista pela população local. Alguns moradores, como Niúva, que reside na área há mais de três décadas, aprovaram a proposta, destacando a melhoria na segurança noturna.

Por outro lado, há críticas quanto à priorização do espaço para veículos em uma área com boas alternativas de transporte público. Especialistas alertam que soluções pontuais não são suficientes para resolver os desafios sociais do centro da cidade. Além disso, há preocupações sobre o impacto no trânsito local.

A longo prazo, a prefeitura planeja transformar o Minhocão em um parque, fechando-o definitivamente para o trânsito até 2029. Entretanto, ainda não há uma data definida para essa mudança. Nos próximos meses, a administração municipal avaliará os resultados do projeto piloto atual.

