Ex-companheira quer entender por que foi abandonada por Manoel Gomes, da música "Caneta Azul" Ex-companheira busca entender motivos do término inesperado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h18 )

RESUMO DA NOTÍCIA Manuel Gomes terminou a união estável com Divanice Guiros sem explicações.

Divanice foi informada sobre a separação ao retornar para casa e não encontrar Manuel.

Advogado de Divanice afirma que os bens do casal devem ser divididos igualmente.

Antes, Manuel já havia enfrentado outra separação polêmica com Maria Reis em 2023.

Manoel Gomes, famoso pela música “Caneta Azul”, terminou sua união estável com Divanice Guiros abruptamente, deixando-a sem explicações claras. Divanice soube do fim do relacionamento através do empresário do cantor após retornar do mercado e não encontrá-lo em casa.

O casal estava junto desde 2023 e compartilhava rotinas harmoniosas em vídeos. Apesar disso, Manoel não forneceu justificativas para a separação. O advogado de Divanice afirma que a união é legalmente reconhecida e que os bens adquiridos durante o relacionamento devem ser divididos igualmente.

A defesa de Manoel declarou que não houve casamento formal e que o término foi comunicado respeitosamente. Manoel deixou o imóvel à disposição de Divanice e manteve as despesas pagas, além de se mostrar aberto ao diálogo.

Antes dessa relação, Manoel já havia passado por outra separação polêmica em 2023 com Maria Reis, que também alegou ter sido usada. Agora, Divanice espera um momento a sós com Manuel para esclarecer o ocorrido.

Assista ao vídeo - Ex-companheira quer entender por que foi abandonada por Manoel Gomes, da música “Caneta Azul”

