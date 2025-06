Ex-namorado mata empresária em Criciúma (SC) na frente do filho Crime ocorreu após invasão de apartamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h32 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h32 ) twitter

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, de 35 anos, foi assassinada dentro de casa pelo ex-namorado Jefferson Mello, em Criciúma (SC). O crime aconteceu na presença do filho dela, de seis anos. Jefferson invadiu o apartamento e atirou contra Daniela após uma discussão.

Com um histórico de violência doméstica, Jefferson já havia perseguido Daniela desde o término do relacionamento de oito meses. Ele também tentou tirar a própria vida com um tiro na cabeça e foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Os vizinhos acionaram a polícia, mas quando as autoridades chegaram, Daniela já estava sem vida. O Conselho Tutelar foi chamado para cuidar do filho da empresária, que não sofreu ferimentos físicos. Jefferson Mello tinha um registro anterior de violência doméstica contra sua irmã em 2013.

