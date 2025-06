Menino de 3 anos corre para a rua, é atropelado e morre em São Paulo

o menino Henry Souza, de apenas três anos, morreu após ser atropelado em São Paulo . Ele estava em um bar com o pai e, em um momento de distração, correu para a rua onde foi atingido por um carro. A motorista parou para prestar socorro e levou Henry ao hospital. A família questiona a demora na transferência e a falta de equipamentos essenciais nas unidades de saúde. O avô de Henry expressou tristeza pela perda: “Era uma criança muito ativa e saudável”. Apesar da dor, os pais decidiram doar os órgãos do filho, esperando salvar outras vidas.



