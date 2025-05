Explosão de panela de pressão assusta família em Caraguatatuba (SP) Acidente ocorreu durante o jantar e danificou a cozinha da casa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h05 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h05 ) twitter

Especialistas dão dicas para evitar acidentes com panelas de pressão

Uma família em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, enfrentou um susto durante o jantar quando uma panela de pressão explodiu sem aviso. O incidente danificou o fogão e manchou as paredes da cozinha. Mariana, que estava cozinhando no momento, afirmou que a panela não estava cheia e não havia indícios de que algo estava errado.

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor relata que cerca de 1.200 explosões de panelas de pressão ocorrem anualmente no Brasil. Especialistas enfatizam a necessidade de manter as válvulas das panelas limpas e evitar enchê-las até a borda para prevenir acidentes.

Isabela, outra vítima de explosão de panela, também compartilhou sua experiência, destacando os riscos de queimaduras e danos severos à cozinha. As dicas para evitar acidentes incluem não encher a panela excessivamente e garantir que as válvulas estejam desobstruídas. .

Especialistas dão dicas para evitar acidentes com panelas de pressão

