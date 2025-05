Família reencontra cachorro que fugiu de carro do pet shop em São Paulo Tobi escapou do veículo do pet shop antes de ser devolvido à família Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 11h55 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h55 ) twitter

Família encontra cachorro em São Paulo após reportagem do Balanço Geral Manhã

Uma família de São Paulo reencontrou seu cachorro, Tobi, após uma semana angustiante. O cão havia escapado do carro do pet shop pouco antes de ser devolvido à família. O caso foi exibido no programa Balanço Geral da RECORD, que ajudou na localização do animal.

O incidente ocorreu no dia 3 de maio, quando Tobi estava sendo colocado no veículo para voltar para casa após tomar banho no pet shop, um estabelecimento considerado confiável pela família. A demora na comunicação sobre o ocorrido gerou grande aflição entre os tutores.

O reencontro foi marcado por emoção intensa, com Tobi visivelmente agitado ao rever seus donos. A cobertura da RECORD foi crucial para que Tobi pudesse retornar ao lar seguro.

Assista em vídeo - Família encontra cachorro em São Paulo após reportagem do Balanço Geral Manhã

