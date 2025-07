Feirantes enfrentam frio intenso na feira do Pacaembu, em São Paulo Trabalhadores lidam com gelo para manter peixes frescos em baixas temperaturas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h59 ) twitter

Veja como frio intenso afeta o trabalho dos feirantes durante a madrugada em São Paulo

Na Feira do Pacaembu em São Paulo, localizada na Praça Charles Miller, os feirantes enfrentam o desafio diário das baixas temperaturas. Vinicius Oshi destaca que quase uma tonelada de gelo é usada diariamente para garantir a qualidade dos peixes.

Ronald Costa, com 26 anos de experiência no local, relata a dificuldade de trabalhar com gelo em condições climáticas adversas.

Edson, outro veterano da feira com quatro décadas de trabalho, explica que o frio afeta tanto o preço quanto a qualidade das mercadorias.

Ele menciona que o pimentão teve um aumento significativo no valor devido ao clima rigoroso. Os trabalhadores precisam se manter bem agasalhados para realizar suas atividades e assegurar que os produtos cheguem aos clientes em boas condições.

