Forte esquema de segurança não impediu assassinato de dono de construtora em SP

Dono de construtora morto em assalto tinha porta blindada para se proteger de criminosos

O empresário Francisco Seve Filippo foi assassinado em sua mansão próxima ao Parque Ibirapuera, São Paulo. Criminosos invadiram a residência clonando o controle do portão. Francisco, dono de uma construtora de alto padrão, foi sepultado em Guaratinguetá.

As investigações indicam que a quadrilha conhecia a rotina familiar, sugerindo um crime planejado. Câmeras registraram a fuga com carro e joias roubadas. Apesar do sistema de segurança avançado, incluindo quarto blindado, Francisco não conseguiu se proteger.

Os criminosos desligaram câmeras internas e violaram o sistema de segurança. Um celular desconhecido foi encontrado na cena e será periciado. O carro usado na fuga foi abandonado nas proximidades; imagens das câmeras externas estão sendo analisadas.

A polícia investiga se Francisco reconheceu algum dos assaltantes, possivelmente motivando o homicídio. A área é altamente monitorada, e as autoridades esperam que as imagens ajudem a esclarecer o caso.

