Criminosos tentam arrombar portão para invadir condomínio em São Paulo

Quatro criminosos tentaram invadir um condomínio na região do Paraíso, em São Paulo . As câmeras de segurança registraram a ação durante a madrugada. Os indivíduos forçaram o portão e danificaram uma trava de ferro antes de desistir ao serem surpreendidos pelo zelador. "Será que eu consigo dormir hoje à noite?", desabafou um morador, expressando a preocupação com a segurança. Condôminos relataram hábitos cautelosos ao sair para evitar furtos, e a situação gerou pedidos por maior policiamento na área.



