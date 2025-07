Frio intenso desafia moradores de rua no centro de São Paulo Capital paulista enfrenta recordes de temperatura com nova onda de frio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h47 ) twitter

Moradores de rua buscam dormem ao relento em madrugada fria de São Paulo

Uma nova onda de frio chegou a São Paulo, trazendo a tarde mais fria do ano registrada na terça-feira. A previsão para quarta-feira indica novos recordes de temperatura, com mínimas de 11°C e máximas de 14°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No Pátio do Colégio, centro histórico da cidade, moradores em situação de rua enfrentam dificuldades com o frio severo.

Muitos evitam buscar abrigo devido às regras exigidas nos locais de acolhimento, que incluem higienização e convivência com outras pessoas. A expectativa é que o frio persista até o final da semana, desafiando ainda mais aqueles em situação de vulnerabilidade.

